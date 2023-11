Csm: Scarpinato (M5s), no a sorteggio o valga anche per quelli scelti da politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altrimenti - prosegue Scarpinato - sarà ancora più evidente l'intenzione del governo e della maggioranza di centrodestra di avere un Csm iperpoliticizzato con una magistratura messa sotto scacco dal potere politico. In ogni caso, come si fa a pensare che sia la legge elettorale per il Csm la soluzione dei problemi della magistratura? Ci si occupi piuttosto di ripristinare urgentemente nell'interesse dei cittadini l'efficienza del sistema giustizia, senza indebolire l'indipendenza del potere giudiziario, coprendo i gravissimi vuoti nell'organico della magistratura e del personale amministrativo. Su 10.558 magistrati ne mancano ben 1.657 con un 15,32 per cento in meno che ogni giorno continua a pesare come un macigno sui processi italiani", conclude. (Com)