Migranti: Meloni, accordo con Albania può diventare modello per altre nazioni

- Sono contenta che ci sia qualcuno che voglia dare una mano all’Italia e mi dispiace, invece, che venga trattato come un paria. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Zagabria. “Evidentemente qualcuno non ritiene che sia di sinistra dare una mano all’Italia e accogliere i migranti. Voglio ringraziare l’Albania e il primo ministro Edi Rama”, ha detto la premier. “Se l’accordo funziona bene può diventare un modello per altre nazioni”, ha aggiunto la premier. (Res)