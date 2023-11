Rifiuti: Diaco (M5s), interrogazione per capire cosa avviene nell'impianto fantasma Ama a Pomezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Non esiste solo un sindaco fantasma, Roberto Gualtieri, adesso si aggiunge anche l'impianto Ama fantasma, quello su via Laurentina, al chilometro 24,500, nel comune di Pomezia, dove la società partecipata di Roma Capitale ha un impianto di selezione del multimateriale di proprietà che non utilizza dallo scorso giugno. Così in una nota il vicepresidente della commissione Ambiente capitolina Daniele Diaco del Movimento 5 stelle. "Esatto, proprio così: qui non viene più conferito alcun rifiuto dalla scorsa estate. Ciò nonostante - aggiunge - l'impianto rimane aperto, lindo e pulito, con tanto di lavoratori impiegati al suo interno che timbrano quotidianamente il cartellino: ma per fare cosa, se i i compattatori non scaricano più il contenuto dei secchioni di plastica e multimateriale da quattro mesi? È tutto spento nell'impianto: fermi i macchinari, bloccati i nastri trasportatori e inattiva la sala cernita, dove avvenivano le operazioni di divisione e pulizia del materiale. Cosa sta succedendo nell'antro fantasma di Ama? Per dare una risposta a questo mistero misterioso che ricorda una delle più riuscite commedie teatrali di Lillo&Greg abbiamo deciso di presentare un'interrogazione in Aula Giulio Cesare. Sperando che la coppia di fantasmini Gualtieri&Alfonsi aiuti a squarciare il velo". (Com)