- "La migliore risposta a Salvini arriva dalla piazza: tanti, pacifici e convinti che quella del Governo Meloni sia una pessima legge di bilancio. Non risolve problemi ma taglia sanità, servizi, trasporti. Con loro daremo battaglia in Parlamento". Lo scrive su X (ex Twitter) Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati. (Rin)