Croazia-Italia: Meloni, a Zagabria ho trovato realtà italiana molto operativa

- A Zagabria ho trovato una realtà italiana molto operativa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Zagabria. “Alcuni rappresentanti mi hanno invitato a recarmi quanto prima in Istria” e con il primo ministro croato “Plenkovic abbiamo parlato del trattato sulla protezione delle minoranze che credo che meriti un tavolo tecnico”, ha detto la premier. “Il lavoro che queste realtà hanno svolto sia in Croazia, sia in Slovenia è per noi preziosissima. Un’occasione sarà fornita dal 2025 quando Gorizia e Nova Gorica saranno capitali europee della cultura”, ha detto Meloni. (Res)