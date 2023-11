Fd’I: Meloni, non mi occupo del programma di Atreju ma è una festa aperta per antonomasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non mi sto occupando del programma di Atreju” ma “si tratta di una festa aperta per antonomasia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Zagabria, parlando del rifiuto di Elly Schlein di recarsi ad Atreju. “C’era un tempo nel quale Fausto Bertinotti non aveva timore a presentarsi e dialogare, pur dall’orgoglio della diversità delle posizioni, ora colgo che le posizioni sono cambiate”, ha detto la premier. “Io mi sono sempre presentata quando sono stata invitata e sono stata io ad aprire agli inviti”, ha aggiunto Meloni. “Ricordo diversi capi di governo della sinistra, l’attuale commissario europeo (Gentiloni), Enrico Letta. Sarebbe una delle pochissime volte in cui una persona dice di no”, ha detto. (Res)