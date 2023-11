Torino: Chiorino (Fd'I), scene di oggi create da 'presunti studenti'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vergognosi tentativi che certificano l’incapacità e la pochezza di 'certi presunti' studenti che approfittano del diritto a manifestare per mettere a soqquadro una città e a rischio l’attività di chi giornalmente lavora con serietà per la sicurezza dei cittadini. Lo ha affermato in una nota stampa l'assessore a Istruzione e Merito della Regione Piemonte Elena Chiorino (Fd'I) commentando il corteo di studenti che si è svolto questa mattina a Torino. "Solidarietà al presidente Meloni a tutte le Istituzioni unitamente al collega Maurizio Marrone, reo di lavorare bene da un posto che non è la sinistra. Massima vicinanza alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine per l'ennesima dimostrazione di inciviltà e maleducazione di cui Torino è stata ancora una volta un triste scenario", ha concluso. (Rpi)