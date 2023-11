Camera: 21 novembre convegno su educazione non formale e centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 novembre, alle ore 11, presso la sala Matteotti della Camera, si svolge il convegno "Educazione non formale e centri estivi: un'alleanza tra Comuni, Terzo settore e scuola". Saluti della vicepresidente della Camera, Anna Ascani, del vicepresidente Anci, Roberto Pella, della vicepresidente della commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, Simona Malpezzi, del consigliere per le politiche sociali del presidente del Consiglio, Francesco Petricone. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)