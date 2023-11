Torino: Rossomando (Pd), grave la vandalizzazione del circolo Dem Makeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- È grave quanto accaduto nella notte a Torino con la vandalizzazione circolo Miriam Makeba. Lo scrive sui social la vicepresidente Pd del Senato Anna Rossomando. "Insulti, simboli no vax e danneggiamenti non fermeranno l'azione del Partito Democratico e dei suoi militanti. Non sottovalutiamo episodi, che seppur limitati, evidenziano un clima ostile alle forze democratiche e progressiste. Le nostre battaglie vanno avanti con sempre più convinzione", conclude.(Rpi)