Patto stabilità: Meloni, Italia porta avanti proposte sensate per una soluzione sostenibile

- Non c’è un’attuale unica proposta sul nuovo Patto di stabilità, ce ne sono molte in itinere: l’Italia sta portando avanti proposte sensate alla ricerca di “una soluzione sostenibile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Zagabria. “Se devo impegnarmi a rispettare un patto che so di non poter rispettare il problema me lo devo porre. Non credo, tuttavia, che arriveremo lì e le posizioni che sta portando avanti l’Italia sono sensate per molti Paesi. Abbiamo cercato varie ipotesi di soluzioni ragionevoli per gli impegni che abbiamo”, ha detto Meloni. “Sappiamo che il Pnrr, una volta che lo mettiamo a terra, avrà un moltiplicatore positivo, ma oggi è un impegno e una spesa”, ha ricordato la premier. (Res)