Vicenza: Possamai, un miracolo non aumentare imposte comunali

- È un piccolo miracolo non aumentare le imposte comunali. Lo ha dichiarato il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, rivendicando la scelta nel giorno in cui la Giunta comunale trasferisce ai consiglieri la proposta di bilancio di previsione 2024. "Un piccolo miracolo non aumentare le imposte comunali - ha affermato Possamai -. Se non arriverà un'inversione di tendenza da parte di Stato e Regione sui tagli ai trasferimenti, sarà difficilissimo riuscire anche l'anno prossimo in questa che è stata una vera impresa. Dentro a questo quadro complicato, in cui ai tagli dei trasferimenti si aggiunge l'aumento dei costi per l'inflazione e della spesa per il sociale, siamo riusciti a introdurre anche alcune misure espansive e di equità". "Rispetto all'Imu - ha evidenziato l'assessore al Bilancio, Isabella Sala – portiamo da 0,84 a 0,48 l'aliquota delle case affittate per almeno nove mesi a studenti, con l'obiettivo di sostenere una città sempre più a misura di universitari. Con questa somma interveniamo in alcuni ambiti specifici a noi particolarmente cari, primi fra tutti i quartieri, a cui destiniamo risorse aggiuntive per quasi 400 mila euro per il nuovo decentramento, il bilancio partecipativo, la sicurezza urbana, le iniziative culturali, i giovani e gli impianti sportivi". In aggiunta è stato incrementato di 300 mila euro il fondo destinato alle persone senza dimora e ai minori. Alla voce della prima infanzia e alla scuola, la previsione è di una riduzione del 20 per cento delle rette dei nidi per il prossimo anno scolastico e un fondo di 130 mila euro destinato per i costi delle mense scolastiche. Per la cultura, invece, sono aumentati i fondi per la gestione dei musei civici, oltre la conferma di fondi destinati alla sostenibilità. Infine, riguardo al personale, che con oltre 36 milioni di euro rappresenta la principale voce di spesa, l'assessore Sala ha dichiarato: "Costituisce la nostra più grande risorsa, perché è grazie al lavoro dei dipendenti che il Comune può fornire i servizi ai cittadini. Abbiamo incrementato di 883 mila euro lo stanziamento di bilancio in relazione ai nuovi contratti e destinato altri 200 mila euro per l'attività del personale assunto a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza". (Rev)