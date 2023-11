Ue: Meloni, cena con Michel ha consentito discussione di temi centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cena offerta dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel a Zagabria ha consentito di discutere in un formato informale per discutere di temi centrali. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Zagabria. “Queste riunioni ristrette sull’agenda strategica, il futuro dell’Ue”, ha detto la premier, sono “molto interessanti e proficue per capire bene il pensiero che hanno altri”, ha detto la premier. (Res)