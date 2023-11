Speciale energia: Germania, Merz (Cdu) valuta ricorso a Corte costituzionale su fondo contro crisi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha dichiarato che il suo partito sta valutando un ricorso alla Corte costituzionale federale (Bverfg) contro il fondo per la risposta alla crisi dell'energia, istituito nel 2022 dal governo tedesco con una dotazione di 200 miliardi di euro. Alla guida dei popolari, principale gruppo di opposizione al Bundestag, Merz si è espresso a seguito della sentenza con cui il Bverfg ha dichiarato incostituzionale il trasferimento nel fondo per il clima e la trasformazione (Ktf) di 60 miliardi di euro stanziati dall'esecutivo federale per la risposta alla crisi del coronavirus e non utilizzati. Con questa pronuncia, il Bverfg ha accolto il ricorso presentato dalla Cdu con l'Unione cristiano-sociale (Csu). (Geb)