Speciale energia: India, Modi apre vertice virtuale “La voce del Sud del mondo”, “nuove sfide stanno emergendo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire i ministri dell’Istruzione discuteranno di come “Rendere le risorse umane pronte al futuro” e quelli delle Finanze di come “Finanziare uno sviluppo umano incentrato sulle persone”. I ministri dell’Ambiente parleranno poi di “Soluzioni sostenibile per la resilienza climatica e la finanza climatica”. I ministri degli Esteri saranno impegnati anche in un’altra sessione: “Il Sud del mondo e un unico sviluppo”. Sarà quindi la volta dei ministri dell’Energia, per un confronto su una “Transizione energetica accessibile e inclusiva per lo sviluppo sostenibile”. I ministri della Sanità dibatteranno di “Soluzioni per il Sud del mondo per una sola salute”. Infine, quelli del Commercio dialogheranno sul tema “Il Sud del mondo e le catene di approvvigionamento resilienti”. La prima edizione del vertice, il 12 e 13 gennaio, ha riunito i rappresentanti di 125 Paesi del Sud del mondo. (Inn)