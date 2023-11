Speciale energia: Camera commercio Roma, 2,5 milioni in buoni per la transizione energetica delle Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanziamenti dovranno essere investiti in servizi di consulenza, ad esempio audit energetico e diagnosi energetica dei processi, redazione di piani di efficientamento energetico, spese progettuali e legali per la creazione di comunità energetiche. In servizi di formazione del personale interno per la creazione di una figura aziendale di esperto gestione energetica o energy manager e in servizi per impianti, macchinari e attrezzature. Ad esempio per l’acquisto e l’installazione di collettori solari termici, di impianti di microcogenerazione, di impianti fotovoltaici e di macchinari in sostituzione di quelli in uso nella sede oggetto di intervento, ovvero di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico ovvero al recupero di cascami di energia. Le spese devono essere inserite nei bilanci dell'impresa tra il primo gennaio 2023 e il 30 settembre 2024: termine di presentazione della rendicontazione. Per accedere alla misura, l'investimento deve prevedere una spesa minima di 3 mila euro al netto dell'Iva. (Rer)