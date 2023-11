Speciale energia: inaugurata a Milano la cabina elettrica "fantasma" in grado di resistere al cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unareti ha inaugurato oggi una cabina elettrica “fantasma”, perché interrata, in grado di resistere agli eventi determinati dai cambiamenti climatici come l’esondazione del Seveso, consente l’installazione interrata in un contesto metropolitano dove è sempre più difficile individuare nuovi spazi e non necessita di manutenzione periodica. La nuova infrastruttura installata in via Rubattino è stata presentata oggi dall’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini e dall’assessora al verde e ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi. "Il ' fantasma' che abbiamo inaugurato oggi è una cabina secondaria compatta, che sta sotto terra per dare energia ai nostri concittadini, senza togliere spazio prezioso al suolo pubblico di Milano ed è fondamentale per poter crescere in termini di potenza elettrica”. Milano, ha proseguito Mazzoncini, è una città particolare, “ha una potenza elettrica con una densità cinque volte quella di Roma, quasi 9 megawatt al chilometro quadrato, distribuiamo sette terawatt/ora di energia, quasi il 2,5 per cento del consumo nazionale, e con una transizione energetica verso l'elettrificazione che sta continuando con un ritmo molto importante”. Mazzoncini ha poi ricordato che da qui al 20230 “abbiamo previsto un miliardo di euro di investimenti, posiamo duemila chilometri di cavi, metteremo duemila cabine secondarie, otto cabine primarie nuove, quest'anno abbiamo investito 135 milioni per la rete elettrica solo a Milano. È uno sforzo enorme di cui nessuno sa nulla perché si da per scontato che l'elettricità arrivi a casa”. La cabina compatta “è in grado di resistere a un esondazione come quella del Seveso di qualche giorno fa”, ha assicurato l'ad “perché è una sorta di 'sottomarino' costruita usando tecnologia particolari in grado di resistere a situazione atmosferiche estreme”. L'anno scorso A2A ha investito 370 milioni di euro a Milano 253 solo sulle reti, 135 milioni solo sulla rete elettrica, il resto sulla rete gas, sul teleriscaldamento, “un fronte su cui Milano può crescere”. Mazzoncini ha poi concluso ricordando che l'impegno net zero del 20250 passa dal fatto che le città, responsabili della produzione dell'80 per cento della CO2 del pianeta, riescano a decarbonizzarsi. Questo passa fortemente attraverso l'elettrificazione e per fare questo dobbiamo riuscire ad aumentare la potenza complessiva del 60 per cento rispetto a quando siamo partiti nel 2020”. (Rem)