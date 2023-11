Speciale energia: premier croato, prezzi ci hanno condotto a fase in cui serve flessibilità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza energetica e i prezzi ci hanno condotto in una fase in cui serve flessibilità economica. Lo ha detto il premier croato, Andrej Plenkovic, al termine del colloquio con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è svolto oggi a Zagabria. “La Croazia sta cercando di restare nei parametri definiti prima dell’ingresso nell’area euro”, ha ricordato il premier. “Dobbiamo pensare anche alle pensioni, al processo di riforme e agli investimenti: è importante e si vede anche dalle misure intraprese dai singoli Paesi membri”, ha detto Plenkovic. “La governance europea è sempre necessaria ma giungeremo al momento in cui la nostra competitività globale avrà bisogno d’appoggio: sarà necessario allocare più risorse sull’immigrazione illegale e negli investimenti strategici nell’industria europea”, ha concluso. (Seb)