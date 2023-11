Speciale energia: Nord Macedonia, Accademia scienze, Paese può diventare leader regionale in decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord ha il potenziale per diventare il Paese leader nella decarbonizzazione della regione dei Balcani grazie a un potenziale energetico di almeno 11 gigawatt di energia solare e 0,35 gigawatt di energia eolica. Lo afferma un team di esperti dell'Accademia macedone delle scienze e delle arti il quale, insieme ad altre organizzazioni internazionali per la protezione dell'ambiente, ha creato una mappa dei luoghi adatti all'espansione delle energie rinnovabili nella Macedonia del Nord, con l'obiettivo di una transizione energetica più rapida. Il loro studio ha identificato che esiste in Macedonia del Nord "il doppio del territorio adatto necessario per soddisfare la domanda di elettricità del Paese senza impatti sulla natura e sulle comunità". "Se gli investimenti si concentrassero sugli impianti solari ed eolici in queste località specifiche e ne venisse sviluppata anche solo la metà, questi progetti potrebbero generare 7,7 terawattora di elettricità all'anno", ha annunciato l'organizzazione. (Seb)