Speciale energia: Austria, Commissione Ue approva piano da 3 miliardi di euro a sostegno imprese per caro energia

- La Commissione europea ha approvato uno piano austriaco da circa 3 miliardi di euro per sostenere le imprese che devono far fronte all'aumento dei costi energetici nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura è stata approvato nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato e consiste in due misure: aiuti di importo limitato per compensare le imprese per l'aumento dei costi di varie fonti energetiche; e aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas naturale e dell'elettricità. In entrambe le misure, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette. Il piano sarà aperto alle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori, ad eccezione degli istituti di credito e finanziari. La Commissione ha ritenuto che il regime austriaco sia in linea con le condizioni stabilite nel Quadro di riferimento temporaneo per la crisi e la transizione. In particolare, per la prima misura, l'aiuto non supererà i 250 mila euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 2 milioni di euro per beneficiario attivo in qualsiasi altro settore ammissibile. (Beb)