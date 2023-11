Balneari: Meloni, positivo che Commissione Ue lasci aperti negoziati, faremo nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È positivo il fatto che la Commissione europea, pur inviando la lettera all’Italia sul tema dei balneari, non abbia precluso a proseguire i negoziati con l’Italia, anche perché è stato chiuso il tavolo tecnico. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Zagabria. “Non è stata fatta la mappatura per vedere se ci sono scarsità di risorse” e “il tavolo dice che non c’è scarsità”, ha detto Meloni, secondo cui ora bisogna portare “avanti una contrattazione nuova con la Commissione”. “Faremo le nostre proposte, perché abbiamo soprattutto il problema di dare certezza al diritto rispetto a questa materia ed evitare che ci sia un caos, ma abbiamo fatto dei passi in avanti”, ha detto la premier. (Res)