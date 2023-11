Abruzzo: lunedì seminario sul mercato unico all'Università di Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 20 novembre 2023 dalle ore 11:00 presso l'aula 15 del "Polo "S. Spaventa" all'Università di Teramo, si terrà il seminario "La libera circolazione dei capitali a 30 anni dalla creazione del Mercato unico: sfide e prospettive", organizzato dal Centro di documentazione europea Cde dell'Università di Teramo in collaborazione con Europe Direct Abruzzo, come evento che si collega alle iniziative promosse dalle istituzioni dell'Unione europea per celebrare il 30º anniversario del mercato unico, uno dei maggiori risultati dell'integrazione europea. L'evento ha lo scopo di riflettere sulle recenti sfide poste alla libera circolazione dei capitali, da un lato, dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di investimento estero diretto. Dall'altro, il seminario riflette sull'impatto delle sanzioni adottate nei confronti della Russia a seguito della destabilizzazione e l'invasione dell'Ucraina. Si avranno gli interventi in presenza dei professori Raffaele Torino, Università Roma Tre, su "Il controllo sugli investimenti esteri diretti fra libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento", e Fulvio M. Palombino, Università di Napoli Federico II, su "Le sanzioni economiche tra libera circolazione dei capitali e tutela dei diritti umani", che saranno introdotti per l'Università di Teramo dai saluti istituzionali delle Direttrici dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Emanuela Pistoia, e Scienze politiche, Fausta Gallo, con il contributo dei professori Pietro Gargiulo, moderatore, e Pia Acconci, per le conclusioni. Il seminario, aperto a tutti, cui si può partecipare in presenza e da remoto, è stato organizzato dai professori delegati, Alessandro Nato, Pierfrancesco Rossi, e dalla responsabile Carla Colombati, del Centro di documentazione europea dell'Università di Teramo, in collaborazione con Paola Casalena, responsabile Europe Direct Abruzzo. (Gru)