Milano: Sala, anche se rapporto con Consiglio potrebbe incrinarsi, non sto zitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se per mantenere il rapporto con il consiglio non incrinato "devo stare zitto, che si incrini". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di una conferenza in via Rospigliosi a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto se lo scontro di ieri sugli Ambrogini avesse incrinato il rapporto con il Consiglio. "Come la si fa la si sbaglia oggi, - ha continuato - se stai zitto non va bene, se parli non va bene. Io esercito il mio ruolo ed esprimo le mie opinioni". "Non sono le mie opinioni - ha continuato - articolo 1 del regolamento, non c'è bisogno di andare avanti invito tutti a guardarlo". "Voglio vedere con che faccia chi contesta può affermare che le scelte e le candidature sono fatte nel rispetto dell'articolo 1, se mi convincono su questo chiedo scusa, sarà difficile ma ci provino", ha concluso. (Rem)