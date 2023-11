Cultura: i restauri sull’Angelo di Giotto a Boville e sul Sant’Antonio da Padova di Ceccano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un importante impegno con le rispettive comunità da parte del Soprintendente, Francesco di Mario, - si legge nella nota - che ha fortemente voluto questo progetto, restituendo all’antico splendore opere che hanno scandito la storia di questi luoghi, delle terre e della devozione di chi li ha abitati. Sulla grande tela di Ceccano è raffigurato sant’Antonio da Padova, nella tradizionale iconografia recante il giglio nella mano destra ed il libro col Bambino nella sinistra, tutt’intorno sono disposti quattordici riquadri raffiguranti i miracoli del Santo, i modelli compositivi del dipinto sono tipici di queste rappresentazioni riferite all’enorme diffusione del culto del Santo, che si rinnova qui nella tradizione locale. Alcune di queste espressive scenette si sono rivelate, in parte nascoste sotto alla cornice, proprio quando l’opera è stata rimossa dalla sua collocazione e preparata per il trasporto dai restauratori". (segue) (Com)