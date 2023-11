Cultura: i restauri sull’Angelo di Giotto a Boville e sul Sant’Antonio da Padova di Ceccano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il celebre tondo in mosaico attribuito a Giotto è dal Seicento collocata sull’altare della cappella Simoncelli nella chiesa di S. Pietro Ispano, ma proviene dalla basilica medievale di S. Pietro in Vaticano ed era parte del mosaico della Navicella, realizzato intorno al 1310 da artisti romani su disegno di Giotto. Al momento della distruzione, per la costruzione dell’odierna basilica vaticana, il cardinale Giovanni Battista Simoncelli, protonotario e amico di papa Paolo V Borghese, riuscì a entrare in possesso del frammento e lo traslò a Boville insieme a altre sculture di marmo destinate a ornare la sua cappella", prosegue ancora. (segue) (Com)