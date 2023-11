Cultura: i restauri sull’Angelo di Giotto a Boville e sul Sant’Antonio da Padova di Ceccano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’opera è stata rimossa per l’ultima volta dall’altare nel 1937 e da quando è stata ricollocata, nel 1948, non è stata più ispezionata o controllata. Per questo è parso opportuno alla Soprintendenza programmare un intervento straordinario volto a verificare lo stato di conservazione del mosaico e dell’iscrizione dipinta soprastante, nonché degli elementi che ne garantivano l’ancoraggio e l’isolamento dal muro. Da un primo esame, si è infatti constatato che i materiali utilizzati non erano più adeguati e compatibili, minacciando la corretta conservazione del tondo", spiega ancora la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina. (segue) (Com)