Senegal: Corte suprema si pronuncia oggi su partecipazione di Ousmane Sonko alle elezioni presidenziali

- La Corte suprema del Senegal si pronuncerà oggi sulla legittimità o meno della rimozione dell'oppositore Ousmane Sonko dalle liste elettorali in vista delle elezioni generali di febbraio. Lo scorso 2 novembre il governo di Dakar si è rifiutato di iscrivere Sonko nelle liste elettorali per le elezioni presidenziali di febbraio, nonostante la Commissione elettorale si fosse pronunciata a favore, chiedendo alle autorità di permettere all'avversario politico di godere del suo status di elettore e quindi di recuperare i documenti necessari per presentare la propria candidatura. Cancellato per la prima volta dalle liste dopo essere stato condannato a due anni di carcere per corruzione giovanile lo scorso 1 giugno, Sonko è stato riabilitato il 12 ottobre da un giudice del tribunale di Ziguinchor, città del sud del Paese di cui è sindaco. Una sentenza che è stata impugnata dagli avvocati dello Stato, che hanno poi fatto ricorso alla Corte Suprema. Da diverse settimane la direzione generale delle elezioni, che dipende dal ministero degli Interni, rifiuta di consegnare al rappresentante di Ousmane Sonko i suoi moduli di iscrizione, sostenendo che la sentenza non è ancora definitiva. Se la Corte suprema confermerà la destituzione, Sonko sarà definitivamente estromesso dalla corsa presidenziale. Sempre oggi, intanto, è attesa un'altra decisione: quella della Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). In gioco, in questo caso, c'è lo scioglimento del partito di Sonko e la sua destituzione. Da parte loro, i sostenitori dell'oppositore cercano di mantenere la pressione e hanno indetto per oggi una mobilitazione pacifica in tutto il Paese per esigere la liberazione del loro candidato.(Res)