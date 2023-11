Milano: Sala su mozione sfiducia Grandi, difendo i miei fino alla morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io i miei li difendo fino alla morte, non sono come qualcun altro che appena può scarica i suoi, io non lo faccio". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di una conferenza in Rospigliosi a Milano, rispondendo in merito alla mozione di sfiducia nei confronti dell'assessora al Verde, Elena Grandi. "Io l'ho detto e lo rifarò, ritengo di confermare che a mio giudizio quella mozione è vergognosa" ha ribadito il sindaco, "poi se gli altri non la pensano così, ci mancherebbe altro". "Mi prendo il diritto di dire la mia e gli altri hanno il diritto di dire la loro", ha proseguito. Il sindaco ha poi affermato che "Grandi si è data da fare, ha lavorato tanto, è stata qua tutto agosto". (Rem)