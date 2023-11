Turismo: accordo per promozione made in Italy tra Città dei motori e Ferrari Club Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Città dei Motori prosegue nel suo progetto di sviluppo del turismo motoristico avendo al fianco un nuovo, prestigioso partner, il Ferrari Club Italia, una delle associazioni che meglio interpretano la passione per il marchio automobilistico più famoso al mondo. E' quanto dichiara Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di 'Città dei Motori', la rete Anci che associa attualmente 40 comuni rappresentativi del Made in Italy motoristico, commentando il Protocollo d'intesa sottoscritto oggi con il Ferrari Club Italia, nell'ambito di Milano AutoClassica, manifestazione di settore in corso alla Fiera di Milano Rho. "Aderiamo con entusiasmo alle iniziative di Città dei Motori – afferma il presidente di FCI Vincenzo Gibiino – e intendiamo sviluppare il turismo motoristico in ogni sua forma, contribuendo ad orientare l'offerta che l'Italia può mettere in campo anche in questo settore. La sapienza motoristica e il design italiano hanno fatto la storia; dobbiamo fare in modo che questo scenario si proietti nel futuro. Nel 2024, assieme a Città dei Motori e a quanti ne condividono gli obiettivi, ci proponiamo di offrire ai turisti nuove occasioni per fruire del 'bello' racchiuso nel Made in Italy dei motori". Tra gli obiettivi salienti del Protocollo: promuovere e valorizzare il turismo motoristico nazionale e internazionale attraverso attività sportive e ricreative; l'impegno a sensibilizzare istituzioni e privati circa l'importanza del settore automotive e del movimento motoristico in generale per l'economia del Paese; tutelare il diritto alla mobilità sostenibile in linea con le sfide che attendono il mondo dell'automotive nei prossimi anni. Il Ferrari Club Italia, sodalizio protagonista di molte iniziative maranellesi tra cui la Notte Rossa, aveva già aderito con la 'Rievocazione storica del giro del lago di Bolsena' alla prima edizione della Italian Motor Week, manifestazione nazionale organizzata in settembre scorso da Città dei Motori, che ha visto oltre 100mila presenze e 166 eventi sviluppati nei Comuni soci della Rete Anci. Oltre che alla edizione 2024 della IMW, CdM sta lavorando alla seconda Conferenza nazionale sul turismo motoristico: le date saranno annunciate nei prossimi giorni. (Com)