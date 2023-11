Roma: M5s-LcR, asse Pd-Fd'I su voto commissioni consultive è segnale preoccupante per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd romano è sempre stato una realtà peculiare all'interno del suo partito, ma ultimamente sta lanciando segnali preoccupanti. Così in una nota congiunta i capigruppo del Movimento 5 stelle in Campidoglio Linda Meleo e della Lista civica Raggi Antonio De Santis. "Già da tempo i giornali parlano di un asse romano tra Pd e destra che avrebbe partorito un manuale Cencelli all'amatriciana su parecchie nomine. E ieri, durante la capigruppo, al momento di votare un membro dell'opposizione per la Commissione Consultiva sui taxi, il Pd ha espresso senza esitazione un voto a favore del candidato di Fratelli d'Italia in luogo di quello del M5s, per poi giustificare la scelta politica con una questione di rappresentatività in Aula. Una posizione legittima - aggiungono - ma molto singolare dal punto di vista politico. A questo punto, visto che Elly Schlein non sembra intenzionata a partecipare ad Atreju, consigliamo a Meloni di provare a invitare Gualtieri o la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio: forse loro accetteranno".(Com)