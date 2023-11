Università: in video Mur sogni e ambizioni di studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Studiare "per diventare felice". Studiare per diventare "la persona che non avrei mai immaginato di poter essere". Studiare per diventare un "medico rispettato". Studiare per diventare "una persona libera". Sono i sogni, le aspirazioni, le motivazioni espresse dai ragazzi delle università e degli istituti dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica raccolte in un video pubblicato sui profili social del ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) in occasione della Giornata internazionale delle studentesse e degli studenti. "Studiare per diventare …" è la domanda fatta alle studentesse e agli studenti italiani protagonisti di questa Giornata. Nelle loro risposte, la consapevolezza di essere i protagonisti di un viaggio unico e prezioso che ha nello studio il ponte per il futuro. (Com)