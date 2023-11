Rifiuti: M5s, inceneritore Santa Palomba vergogna Capitale, ignorate alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È vergognoso che l'inceneritore di Santa Palomba venga spacciato da Gualtieri, in occasione dell'apertura della gara per la sua realizzazione, come un impianto all'avanguardia, grazie al quale Roma potrà raggiungere l'obiettivo discarica zero. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato. "Il sindaco deve prendersi le responsabilità di una scelta, la sua, - aggiungono - che non ha valutato le alternative a una gestione sostenibile dei rifiuti. Alternative che non passano da questi eco-mostri, ma dal mettere al centro le economie circolari, dall'avere città che producono meno rifiuti, meno imballaggi e più facilmente differenziabili, e dall'adottare leve fiscali che premino chi lo fa". (segue) (Com)