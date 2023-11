Rifiuti: M5s, inceneritore Santa Palomba vergogna Capitale, ignorate alternative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inceneritore di Santa Palomba - proseguono i parlamentari M5s - è una maxi opera che sarà realizzata a spese dei cittadini e della loro salute. Sono i dati a dirci quanto simili strutture non solo affossino la raccolta differenziata, e con essa gli obiettivi europei di economia circolare, ma anche quanto peggiorino la qualità dell'aria nelle aree su cui essi si trovano, con conseguenze sanitarie non trascurabili. Nel non risolvere il problema dei rifiuti della Capitale - concludono - l'inceneritore servirà solo a creare un business attorno al ciclo dei rifiuti, a danno dei territori coinvolti, dell'ambiente e della salute dei cittadini, che non smetteremo di sostenere. A partire da domani, sabato 18 novembre alle ore 8.00, quando scenderanno in piazza della Costituente ad Albano Laziale". (Com)