Russia: ministero Difesa, entro 2023 sistema russo di monitoraggio per test nucleari

- La città russa di Yuzhno-Sakhalinsk ha ospitato una riunione del comitato di coordinamento per il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CtbtT) che ha discusso la creazione del segmento russo del sistema di monitoraggio internazionale dei test nucleari. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. Secondo il dicastero, il sistema di monitoraggio dei test nucleari russo dovrebbe essere completato quest'anno. Per Mosca, l'organizzazione di questo organismo sarà una prova indiscutibile dell'impegno del Paese per la non proliferazione nucleare.(Rum)