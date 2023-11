Imprese: Bombardieri, governo si confronti su Stellantis, Magneti Marelli ed ex Ilva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Come Cgil e Uil "stiamo aspettando di discutere con il governo di gravi crisi del Paese: vorremmo discutere di Stellantis e di Magneti Martelli. Vorremmo capire se c'è un accordo segreto sull'ex Ilva e come si fa a consegnare un asset strategico del settore delle telecomunicazioni a Kkr: un fondo straniero che ha licenziato e chiuso Magneti Marelli". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, nel corso della manifestazione organizzata a Roma da Cgil e Uil in occasione dello sciopero generale. "Il ministro Urso se ha finito di seguire i carrelli della spesa per controllare gli aumenti venga al tavolo dei sindacati e ci spieghi come affrontare le crisi", ha aggiunto. (Rer)