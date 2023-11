San Siro: Sala, convocherò i club

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la mozione di ieri sullo Stadio di San Siro, "convocherò i club". Lo ha detto Giuseppe Sala sindaco di Milano a margine di una conferenza in via Rospigliosi, rispondendo a chi gli ha chiesto in merito alla questione stadio. "Continuo a ribadire che è un errore andare fuori da Milano", ha continuato. "Non metto in dubbio che l'Inter possa essere avanti - ha concluso - ho detto al contrario che non ne so niente, nessuno è venuto da me a presentare il progetto di Rozzano, non so neanche se devono farlo". (Rem)