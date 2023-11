Trasporti: Battisti (Pd), convocata Commissione Lazio per disagi tratta Cassino-Frosinone-Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sara Battisti, consigliera regionale Pd, in una nota dichiara: "Su mia sollecitazione, è stata convocata per martedì 21 novembre la commissione consiliare Mobilità e Trasporti sulle problematiche relative alla linea ferroviaria Roma-Cassino (Fl6). "Sono stati invitati l'assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, Rfi Spa, Trenitalia Spa e l'Associazione Roma-Cassino Express. Sono soddisfatta che anche i rappresentanti di quest'ultima associazione, da sempre in prima linea a tutela dei pendolari, possano offrire un contributo concreto alla discussione su una tematica che necessita, nell'immediato, di soluzioni strutturali e che migliorino la qualità della vita dei pendolari", spiega. (segue) (Com)