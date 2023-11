Trasporti: Battisti (Pd), convocata Commissione Lazio per disagi tratta Cassino-Frosinone-Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I disagi sulla tratta Cassino - Frosinone - Roma sono purtroppo quotidiani. Si stanno verificando situazioni inammissibili, che rappresentano motivo di disagio per migliaia di studenti e lavoratori che si servono di questa tratta. In tanti, visto il perpetrarsi di cancellazioni di treni e guasti perenni, mi stanno segnalando anche difficoltà nei luoghi di lavoro a causa dei continui ritardi quotidiani. Spero che da questo confronto con la maggioranza Rocca - conclude - possano emergere soluzioni e risposte a tante persone in grande difficoltà per l'inefficienza del trasporto pubblico", conclude Battisti. (Com)