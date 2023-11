Imprese: Meloni, obiettivo è rendere l’Italia capace di stupire il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Italia è la grande Nazione che è, lo dobbiamo all’impegno quotidiano, alla dedizione, alla determinazione con i quali tanti uomini e donne considerano la propria professione e la propria impresa come il tassello di un affresco più grande e parte di un obiettivo più alto. E quell’obiettivo è rendere l’Italia sempre all’altezza della sua storia e capace di stupire il mondo. È quando dichiarato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio letto in occasione della cerimonia di consegna dei Premi Leonardo 2023, riconoscimenti al valore delle aziende italiane e al loro ruolo internazionale come ambasciatori dell’immagine dell’ Italia nel mondo. Il Comitato Leonardo rappresenta una “Realtà prestigiosa nel panorama italiano e che, già dal nome, evoca una combinazione unica tra arte, scienza e tecnologia, con caratteristiche di innovazione, bellezza, eccellenza che sono da sempre un tratto distintivo della migliore capacità tutta italiana”. (segue) (Red)