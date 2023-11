Imprese: Meloni, obiettivo è rendere l’Italia capace di stupire il mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla base dei Premi Leonardo, secondo Meloni, “c’è un modo di pensare alla propria attività lavorativa o produttiva non per una sterile massimizzazione degli utili a breve termine, ma per fare delle riconosciute esigenze di qualità ed innovazione costanti le armi migliori anche per competere sui mercati”. “I premi alle eccellenze delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori, delle nostre donne e dei nostri uomini di cultura, sono il giusto riconoscimento a donne e uomini che esprimono nei loro ambiti professionali la loro abilità, come risultato di intelligenza, impegno, convinzione, visione e sacrificio”, ha proseguito nel messaggio letto durante la cerimonia. Tra i premiati anche dei giovani laureati. "I premi di laurea rappresentano quel connubio tra impresa e università che stimola, rende concreti e indirizza gli studi dei nostri giovani nel mondo del lavoro. Gli incontri con il territorio sono, a loro volta, uno degli strumenti più efficaci per arricchire le possibilità delle realtà imprenditoriali locali di portare il Made in Italy nel mondo”, ha concluso Meloni. (Red)