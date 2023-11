Imprese: Rampelli (Vpc-Fd'I), premio Leonardo a persone e aziende che hanno raccontato nostra storia e identità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esserci e competere, senza smarrirsi – ha osservato Rampelli -. Grazie dunque agli 'ambasciatori d'Italia' nel mondo che contribuiscono a far riconoscere e apprezzare il genio, l’umanità, il calore, la fantasia, l’adattabilità delle nostre eccellenze. Al di là del nostro confine, al di là di ogni confine, geografico e culturale. Grazie per aver saputo trasformare il talento individuale in un successo che coinvolge e rappresenta tutta la nostra comunità, nel senso toennessiano del termine. Questa cerimonia di premiazione ci offre altresì l’opportunità per riflettere sulle potenzialità dell’Italia, sull'importanza di riconoscerne i talenti e di promuoverli e sostenerli, nell’interesse del mondo intero”. “Le storie dei soggetti premiati, i risultati raggiunti e le loro conquiste – ha concluso - sono la dimostrazione di come il Made in Italy vada oltre ogni semplice prodotto e sia appunto un bene utile al mondo. Un marchio di riconoscimento locale e globale che va preservato e tutelato come patrimonio nazionale”. (Com)