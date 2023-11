Governo: Landini, sindacati non permettereranno riduzione democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati "non permetteranno a nessuno di ridurre gli spazi della democrazia". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione organizzata insieme alla Uil in piazza del Popolo a Roma. "Stiamo proponendo un altro modello economico e sociale rispetto al governo" perché "quello che viene avanti è il disegno di chi vuole cambiare il modello di democrazia costituzionale del nostro Paese - ha aggiunto -. I nostri nonni hanno sconfitto nazismo e fascismo e senza di loro non ci sarebbe democrazia e Costituzione. Oggi chi dice che vuole cambiare la Costituzione sono quelli che non hanno partecipato a farla e a ottenerla, diciamoci la verità. E non non permetteremo a nessuno di ridurre gli spazi della democrazia". (Rer)