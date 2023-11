Carne coltivata: De Poli (Udc), bene ok Camera a ddl, Italia prima in difesa qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera in prima lettura alla Camera del disegno di legge sul divieto della carne sintetica è una vittoria italiana. E' una conquista che appartiene a chi, ogni giorno, lavora per portare sulle nostre tavole prodotti di qualità ed eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo. Siamo il primo Paese a vietare la produzione e la commercializzazione dei cibi creati in laboratorio, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini. In Senato l'esame del provvedimento è stato già calendarizzato e quindi presto il ddl - ce lo auguriamo - diventerà legge. L’Italia è prima nella difesa della qualità". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli.(Rin)