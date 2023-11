Roma: Azione, oggi sit-in per chiedere revisione progetto Stazione Pigneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, alle 18.30, saremo in sit-in davanti alla fermata Pigneto della metro C, al fianco di cittadini e comitati di quartiere e insieme all'associazione Metrovia, per chiedere che venga ripensato il progetto della stazione Pigneto. Così, in una nota congiunta, Alessio D'Amato, Flavia De Gregorio, Francesco Carpano e Francesca Prioli, consigliere regionale di Azione, capogruppo e consigliere in Campidoglio e segretario di Roma in Azione nel Municipio V. "A nostro avviso, infatti, la reiterata assenza di candidature per la sua realizzazione offre all'amministrazione Gualtieri una grande possibilità: modificare il progetto, mettendo mano alle criticità evidenti e apportando alcuni interventi correttivi mirati, in modo da realizzare un'opera che sia realmente strategica per il futuro della mobilità cittadina", conclude la nota.(Com)