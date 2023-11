Governo: Landini, non rispettate promesse, oggi in piazza anche chi vota destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Roma "anche quelli che hanno votato questo governo sono dovuti scendere in piazza con noi perché le destre non sono state capaci di rispettare una sola delle promesse che hanno fatto". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione organizzata insieme alla Uil in piazza del Popolo a Roma. "La coerenza è importante - ha aggiunto -. Se vuoi avere rispetto e recuperare la fiducia delle persone quello che dici lo devi provare a fare, altrimenti vuol dire che prendi in giro le persone che dici di rappresentare". (Rer)