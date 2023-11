IA: Cingolani (Leonardo), sta all’uomo utilizzarla per le giuste mansioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale è uno strumento potente avanzato utilizzato e programmato dagli umani, per cui sta a noi utilizzarlo per le giuste mansioni: sanità, ricerca nello spazio, ricerca delle materie prime, applicazioni che servono all’essere umano. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, intervenendo a Sky Tg24 Live In Genova. Il problema non è lo strumento, ha chiarito, ma “educare l’utilizzatore”. (Rin)