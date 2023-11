Roma: furti a passanti e turisti, tre arresti in poche ore all’Esquilino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In poche ore, gli agenti della questura di Roma, ha arrestato tre presunti ladri in zona Esquilino. Durante un servizio di pattugliamento presso la fermata della stazione metro A Vittorio Emanuele II, gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato un cittadino romeno di 22 anni. Il ragazzo è stato visto mentre apriva la cerniera e poi infilava la mano all'interno dello zaino di una passante, nel tentativo di sottrarre il contenuto. Su via Principe Amedeo, invece, sempre gli agenti del commissariato di via Petrarca hanno arrestato un cittadino nigeriano di 28 anni che era stato visto fuggire dopo aver sottratto uno smartphone ad un passante. Raggiunto, è stato bloccato e arrestato, il telefono è stato subito restituito. Infine, su via Merulana, i poliziotti della Squadra volanti sono riusciti ad intercettare un uomo che era stato precedentemente visto armeggiare con le serrature di alcune macchine lì parcheggiate. Il ragazzo, un 29enne originario degli Stati Uniti, è stato colto in flagranza mentre stava tentando di forzare il blocco di uno scooter: arrestato per tentato furto. Per tutti e 3 la Procura ha chiesto ed ottenuto la convalida degli arresti.(Rer)