Forza Italia: Sorte, oltre 16 mila iscritti in Lombardia

21 luglio 2021

- "L'esito della campagna di tesseramento di Forza Italia in Lombardia ha superato ogni più rosea aspettativa. Il nostro obiettivo era raggiungere le 10 mila adesioni: gli iscritti sono invece più di 16 mila". Così in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia. "Sono estremamente soddisfatto per questo risultato – prosegue - che premia il grande impegno e l'entusiasmo con cui da mesi stiamo lavorando sui territori. Ringrazio anche i colleghi Tullio Ferrante, responsabile del settore adesioni, e Francesco Battistoni, responsabile dell'organizzazione, per il supporto e l'attività importante di riorganizzazione che stanno portando avanti. A gennaio si svolgeranno i congressi nelle dodici province lombarde e nella città metropolitana di Milano: saranno occasioni di confronto e di scambio di idee, che permetteranno di riorganizzare al meglio il nostro partito. Negli ultimi mesi abbiamo registrato ingressi di grande spessore, come quello di Letizia Moratti, neo presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, e quello dell'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Hanno aderito a Forza Italia anche diversi consiglieri regionali, che hanno aumentato il nostro peso al Pirellone, oltre a tanti, tantissimi amministratori locali. C'è un grande fermento, la dimostrazione che siamo un partito vivo e l'unico punto di riferimento per chi si rispecchia nei valori europeisti, atlantisti, liberali del Partito Popolare Europeo, caratteristica che ci rende unici all'interno della coalizione di centrodestra. I sondaggi sono in crescita, grazie all'ottimo lavoro del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, che Forza Italia Lombardia sostiene con forza, per portare avanti quel sogno, quel progetto politico che ci ha lasciato in eredità il presidente Berlusconi. Un dono che merita tutto il nostro impegno e la nostra passione", conclude. (Com)