Finlandia: Commissione Ue segue da vicino situazione migranti al confine con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha notato un aumento degli arrivi in Finlandia di richiedenti asilo provenienti dalla Federazione Russa e sta seguendo da vicino la situazione. A dirlo il portavoce della Commissione europea per la Giustizia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, Christian Wigand, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Siamo in contatto con le autorità e le guardie di frontiera finlandesi. Gli Stati membri hanno l'obbligo di proteggere le frontiere esterne e hanno il compito di definire come farlo nella pratica, naturalmente nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. La Commissione, insieme alle agenzie dell'Ue, è pronta a sostenere gli Stati membri nella protezione delle loro frontiere esterne. La Finlandia ha notificato ieri alla Commissione le sue misure di protezione delle frontiere esterne con la Russia", ha dichiarato Wigand. La risposta della Commissione europea arriva dopo il colloquio avuto ieri dalla presidente dell'esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, con il primo ministro finlandese Petteri Orpo. "La strumentalizzazione dei migranti da parte della Russia è vergognosa. Sostengo pienamente le misure adottate dalla Finlandia e ringrazio le guardie di frontiera finlandesi per aver protetto i confini europei", aveva dichiarato von der Leyen al termine della telefonata. (Beb)