Francia: Commissione Ue approva richiesta pagamento seconda tranche Pnrr da 10,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha approvato una valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento della Francia per 10,3 miliardi di euro di sovvenzioni nell'ambito dello Strumento di ripresa e resilienza (Rff). Il 31 luglio 2023, la Francia ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento basata sul raggiungimento delle 16 tappe fondamentali e dei 39 obiettivi selezionati nella decisione di esecuzione del Consiglio per la seconda richiesta di pagamento. La richiesta riguarda in particolare le riforme in settori quali i servizi pubblici per l'impiego, il rendimento energetico degli edifici, l'economia circolare e la ricerca, nonché gli investimenti per la ristrutturazione energetica degli edifici pubblici e privati, la decarbonizzazione dell'industria, il sostegno alle ferrovie e la connettività digitale. Come si legge in una onta dell'esecutivo Ue, la Commissione ha inviato al Comitato economico e finanziario (Cef) la sua valutazione preliminare positiva del raggiungimento da parte della Francia delle tappe e degli obiettivi richiesti per questo pagamento. Dopo il parere del Cef, la Commissione adotterà la decisione finale sul pagamento del contributo finanziario, che sarà poi versato alla Francia una volta adottata la decisione. Il piano di ripresa e resilienza della Francia sarà finanziato con 40,3 miliardi di euro di sovvenzioni, di cui 12,5 miliardi sono già stati erogati. Questi includono 5,1 miliardi di euro di prefinanziamento versati il 19 agosto 2021 e un primo pagamento di 7,4 miliardi di euro effettuato il 4 marzo 2022, si legge ancora nella nota di Bruxelles. (Beb)