Imprese: Tagliavanti (Camera commercio), vicini a Pmi per favorirne crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- La Camera di commercio è "accanto alle imprese" e ne favorisce la crescita. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione della presentazione del bando "Voucher transizione energetica" in corso ora alla sala della Camera di commercio di Roma in via de’ Burrò. "Il compito delle Camere di commercio è quello di informare, fare dibattiti e creare voucher - ha spiegato -. Questo Voucher per la transizione energetica andrà sui macchinari, sulla progettazione e sulla formazione", ha concluso. (Rer)